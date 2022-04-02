 Ts6pE6aNMfC2xbbOaLvhng7q4vEm2u0EM4J3DRnZ
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Действующий чемпион мира из Казахстана сенсационно проиграл на турнире по боксу в Сербии

Действующий чемпион мира из Казахстана сенсационно проиграл на турнире по боксу в Сербии
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов не сумел выйти в финал турнира Beogradski Pobednik в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала Жусупов, выступавший в весовой категории до 51 килограмма, уступил раздельным решением судей сопернику из Кыргызстана Нуржигиту Дюшебаеву - 1:4. Таким образом казахстанец гарантировал себе бронзу.

Напомним, в прошлом году Жусупов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов, выиграл чемпионат мира, который проходил в Сербии. Кроме того, он побеждал на чемпионате Азии и является неоднократным чемпионом Казахстана.

Отметим, что из 12 казахстанских боксеров, выступивших в полуфинале Beogradski Pobednik, лишь трое вышли в финал. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная Казахстана по боксу Жусупов Темиртас Сербия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:51
Любительский бокс
Действующий чемпион мира из Казахстана сенсационно проиграл на турнире по боксу в Сербии Действующий чемпион мира из Казахстана сенсационно проиграл на турнире по боксу в Сербии
Вчера , 12:05
Любительский бокс
Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии. Подробности Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии. Подробности
Вчера , 08:09
Любительский бокс
Нокаут и фиаско Кубы. Кто из казахстанских боксеров выиграл медали в Сербии Нокаут и фиаско Кубы. Кто из казахстанских боксеров выиграл медали в Сербии
31 марта, 21:17
Любительский бокс
Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде
31 марта, 19:07
Любительский бокс
"Охранником будет больше получать". Тренер сборной сделал признание о зарплатах боксеров "Охранником будет больше получать". Тренер сборной сделал признание о зарплатах боксеров
31 марта, 18:34
Любительский бокс
Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал прогноз на третий бой Головкина с "Канело" Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал прогноз на третий бой Головкина с "Канело"
31 марта, 10:26
Любительский бокс
Два дерби и досрочная победа, или как казахстанские боксеры стартовали в Сербии Два дерби и досрочная победа, или как казахстанские боксеры стартовали в Сербии
31 марта, 07:32
Любительский бокс
Чемпион мира, или кто из казахстанских боксеров выступит на турнире в Сербии Чемпион мира, или кто из казахстанских боксеров выступит на турнире в Сербии
29 марта, 16:01
Любительский бокс
"Нокаут? Узбек боялся". Тренер сборной по боксу - о подарках для судей, новичках и составе на Азиаду "Нокаут? Узбек боялся". Тренер сборной по боксу - о подарках для судей, новичках и составе на Азиаду
27 марта, 16:16
Любительский бокс
Ангелина Лукас отреагировала на предложение Назым Кызайбай по их бою Ангелина Лукас отреагировала на предложение Назым Кызайбай по их бою
27 марта, 14:00
Любительский бокс
Назым Кызайбай ответила на вызов Ангелины Лукас и выдвинула свои условия Назым Кызайбай ответила на вызов Ангелины Лукас и выдвинула свои условия
27 марта, 11:50
Любительский бокс
Лукас назвала условие для боя с Кызайбай в профи Лукас назвала условие для боя с Кызайбай в профи
27 марта, 11:19
Любительский бокс
"Ни в одной стране мира нет...". Казахстанская боксерша рассказала о зарплате в сборной "Ни в одной стране мира нет...". Казахстанская боксерша рассказала о зарплате в сборной
17 марта, 14:06
Любительский бокс
"Они не сидят на месте". Казахстан сравнили с Узбекистаном на МЧА по боксу "Они не сидят на месте". Казахстан сравнили с Узбекистаном на МЧА по боксу
15 марта, 09:42
Любительский бокс
Казахстан обошел Узбекистан и стал первым на МЧА по боксу по медалям Казахстан обошел Узбекистан и стал первым на МЧА по боксу по медалям
14 марта, 23:54
Любительский бокс
Неожиданная победа в бою супертяжей спасла Казахстан на МЧА по боксу Неожиданная победа в бою супертяжей спасла Казахстан на МЧА по боксу
14 марта, 23:24
Любительский бокс
Казахстанец дважды отправил в нокдаун боксера из Узбекистана и выиграл золото МЧА Казахстанец дважды отправил в нокдаун боксера из Узбекистана и выиграл золото МЧА
14 марта, 22:50
Любительский бокс
Узбекистан почти "украл" золото у Казахстана на МЧА по боксу Узбекистан почти "украл" золото у Казахстана на МЧА по боксу
14 марта, 21:20
Любительский бокс
Казахстан против Узбекистана. Конкуренты разыграли еще одно золото МЧА по боксу Казахстан против Узбекистана. Конкуренты разыграли еще одно золото МЧА по боксу
14 марта, 20:10
Любительский бокс
Разгром для Узбекистана. Как Казахстан и судьи вмешались в борьбу за золото МЧА по боксу Разгром для Узбекистана. Как Казахстан и судьи вмешались в борьбу за золото МЧА по боксу
14 марта, 19:50
Любительский бокс
Казахстан выиграл у Узбекистана, или как выиграны еще два золота МЧА по боксу Казахстан выиграл у Узбекистана, или как выиграны еще два золота МЧА по боксу
14 марта, 18:23
Любительский бокс
Казахстан выиграл третье золото подряд на МЧА по боксу Казахстан выиграл третье золото подряд на МЧА по боксу
14 марта, 18:05
Любительский бокс
С нокдауном для Узбекистана. Казахстан выиграл два золота МЧА по боксу С нокдауном для Узбекистана. Казахстан выиграл два золота МЧА по боксу
14 марта, 10:12
Любительский бокс
Казахстан обошел Узбекистан? Кто разделил первое золото МЧА по боксу Казахстан обошел Узбекистан? Кто разделил первое золото МЧА по боксу
14 марта, 09:30
Любительский бокс
Нокауты и шесть золотых медалей. Как Казахстан бился с Узбекистаном за победы на МЧА по боксу Нокауты и шесть золотых медалей. Как Казахстан бился с Узбекистаном за победы на МЧА по боксу
14 марта, 07:51
Любительский бокс
Брат "Казахского Ломаченко" нокаутировал узбека и стал чемпионом Азии Брат "Казахского Ломаченко" нокаутировал узбека и стал чемпионом Азии
13 марта, 10:43
Любительский бокс
Прямая трансляция финалов МЧА по боксу с участием казахстанцев Прямая трансляция финалов МЧА по боксу с участием казахстанцев
12 марта, 12:30
Любительский бокс
Казахстан против Узбекистана. Кто поборется за золото МЧА по боксу Казахстан против Узбекистана. Кто поборется за золото МЧА по боксу
12 марта, 10:27
Любительский бокс
Три нокаута. Как Казахстан бился с Узбекистаном за финалы МЧА по боксу Три нокаута. Как Казахстан бился с Узбекистаном за финалы МЧА по боксу
11 марта, 09:18
Любительский бокс
Дуэли с Узбекистаном и нокаут. Как казахстанцы пробивались в финал МЧА по боксу Дуэли с Узбекистаном и нокаут. Как казахстанцы пробивались в финал МЧА по боксу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus