Действующий чемпион мира из Казахстана сенсационно проиграл на турнире по боксу в Сербии

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов не сумел выйти в финал турнира Beogradski Pobednik в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала Жусупов, выступавший в весовой категории до 51 килограмма, уступил раздельным решением судей сопернику из Кыргызстана Нуржигиту Дюшебаеву - 1:4. Таким образом казахстанец гарантировал себе бронзу.

Напомним, в прошлом году Жусупов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов, выиграл чемпионат мира, который проходил в Сербии. Кроме того, он побеждал на чемпионате Азии и является неоднократным чемпионом Казахстана.

Отметим, что из 12 казахстанских боксеров, выступивших в полуфинале Beogradski Pobednik, лишь трое вышли в финал.