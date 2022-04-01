Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии. Подробности

Боксеры сборной Казахстана узнали соперников по полуфинальным боям международного турнира Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в финал будут биться 11 казахстанцев: в категории с лимитом в 54 килограмма национальная сборная получит участника решающего поединка - между собой встретятся Олжас Байниязов и Даулет Молдашев.

С бронзовой медалью турнир завершил Мади Амиров, который выступал в категории до 86 килограммов и проиграл свой полуфинальный поединок.

Добавим, что на 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня - 2 и 3 апреля.

Нокаут и фиаско Кубы. Кто из казахстанских боксеров выиграл медали в Сербии

Полуфиналы с участием казахстанцев

До 51 килограмма

Темиртас Жусупов (Казахстан) - Нуржигит Дюшибаев (Кыргызстан)

Куаныш Дуйсенбай (Казахстан) - Киран Макдональд (Англия)

До 54 килограммов

Олжас Байниязов (Казахстан) - Даулет Молдашев (Казахстан)

До 57 килограммов

Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Артур Базеян (Армения)

До 60 килограммов

Саматали Тольтаев (Казахстан) - Семиз Аличич (Сербия)

До 63,5 килограмма

Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - Ненад Йованович (Сербия)

До 67 килограммов

Даулет Нысан (Казахстан) - Павел Федоров (Сербия)

До 71 килограмма

Нуржан Аманкельды (Казахстан) - Абидин Амруг (Марокко)

Армат Арманулы (Казахстан) - Хамза Эль-Барбари (Марокко)

До 75 килограммов

Ильяр Аширов (Казахстан) - Сандро Полетан (Сербия)

Чемпион мира, или кто из казахстанских боксеров выступит на турнире в Сербии