Федерация футбола обратилась к казахстанским боксерам после ЧМ-2023

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Сегодня 09:38
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) поздравила национальную команду по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

"Сборная Казахстана по боксу завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль на ЧМ в Ташкенте! Поздравляем, ребята! Пусть у нас будет много победных дней!", - говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что ранее казахстанские боксеры получили поздравления от Геннадия Головкина, назвавшего также залог успеха команды в столице Узбекистана.

Чемпионами мира 2023 года стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (до 67).

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Метки:
КФФ Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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