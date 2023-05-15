Головкин назвал залог успеха сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал очередной пост относительно успешного выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.
Залогом успеха он считает хорошую работу тренеров.
"Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб. Отличная работа. Удачи в подготовке к Олимпийским играм", - написал он в Twitter.
Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб. Отличная работа👏🏻 Удачи в подготовке к Олимпийским играм✊🏻🇰🇿 pic.twitter.com/V1d0rOoGT6— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) May 15, 2023
Отметим, что Казахстан из пяти финалов выиграл четыре на ЧМ-2023, повторив этим самым исторический успех.
Чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (до 67).
Головкин отреагировал на повторение исторического успеха Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
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