В федерации бокса Казахстана объявили решение по Олимпиаде-2028

Стало известно, где казахстанские боксёры будут готовиться к предстоящим Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США), сообщают Vesti.kz.

По словам генерального секретаря Казахстанской федерации бокса (КФБ) Мерея Акшалова, подготовка боксёров сборной Казахстана к главному старту четырёхлетия будет проходить в США.

"В этом году прошли учебно-тренировочные сборы в США, в городе Лос-Анджелес. В них участвовали четыре наших боксёра, которые в течение полутора месяцев готовились к Кубку мира в Астане. В будущем такие сборы в Америке будут проводиться систематически, так как в 2028 году там пройдут Олимпийские игры. Поэтому мы будем отправлять туда наших спортсменов", — поделился Акшалов.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Соревнования по боксу будет курировать новая организация World Boxing, президентом которой является легендарный казахстанец Геннадий Головкин.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) казахстанские боксеры были представлены во всех семи весовых категориях, но только Нурбек Оралбай добрался до медали, завоевав серебро в категории до 80 килограммов.

После Игр главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены.

