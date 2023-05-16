"Это дорогого стоит". Демьяненко оценил исторический успех Казахстана на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

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Сегодня 15:59
©instagram.com/boxingkazakhstan

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выступление сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 по боксу, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан).

Наши боксеры завоевали пять медалей, четыре из которых - золотые. Казахстан повторил исторический успех - столько же чемпионов у сборной было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

"Перед началом чемпионата мира было тревожно за нашу сборную. Провальные выступления на Азиатских играх не давали поводов для оптимизма. Однако ребята большие молодцы. Они смогли хорошо подготовиться и проявить себя. Были те, кто не оправдали всех надежд. Тем не менее, большинство боксеров показали прекрасный результат. Отдельно хочу отметить судейство на турнире. На удивление, явного давления и противоречивых решений было гораздо меньше, чем на предыдущих соревнованиях.

Я думаю, что сборная показала превосходный результат, который можно назвать успешным на сто процентов. Стать вторыми после хозяев турнира - это дорогого стоит. У нас хорошие и талантливые боксеры. Кого-то выделять не буду, но у нас сейчас очень крепкая и перспективная сборная", - отметил Демьяненко.

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Напомним, чемпионами мира-2023 в составе сборной Казахстана стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг). 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу

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