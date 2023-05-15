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Министр назвал общую сумму призовых чемпионов мира по боксу из Казахстана

Министр назвал общую сумму призовых чемпионов мира по боксу из Казахстана
©instagram.com/boxingkazakhstan/

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов оценил успех отечественных боксеров на завершившемся в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира по боксу. Он также рассказал о финансовой поддержке новоиспеченным обладателям золотых медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Министр стал одним из первых, кто встретил боксеров Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова и Дулата Бекбауова, а также тренера главного тренера Мырзагали Айтжанова в аэропорту Астаны. 

"Сегодня мы встречаем чемпионов мира. Такого результата на ЧМ, которые проводятся раз в два года, не было на протяжении десяти лет. Пять наших боксеров вышли в финал - это уже радует. Получили четыре золотые медали, наш флаг, наш гимн четыре раза исполнялся в Ташкенте, и весь мир за этим наблюдал. И меня очень порадовало, как наши соотечественники, которые поехали в Ташкент поддержать наших боксеров, вживую исполняли гимн. Это было проявлением искреннего патриотизма казахского народа.

Это выпускники нашей казахстанской школы бокса. Уверен, что на Азиатских играх осенью этого года, и на Олимпийских играх следующего года, мы будем делать все возможное, чтобы показать высокие результаты и оправдать доверие нашего народа, главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева! Вы вчера видели, что президент на своих страницах в социальных сетях поздравил наших спортсменов, сам наблюдал за финальными схватками", - сказал министр.

Также Оралов отметил, что впереди казахстанских боксеров ждут серьезные испытания - Азиатские игры и Олимпиада-2024. По его словам, народу необходимо поддерживать спортсменов всегда, и в период побед, и неудач, тем самым проявляя искреннее чувство патриотизма, преданности и доверия. 

На вопрос о награждении чемпионов он ответил следующим образом:

"Ни для кого не секрет, что чемпионы мира официально получают призовые 200 тысяч долларов, а Казахстанская федерация бокса дополнительно выделит еще по сто тысяч долларов каждому чемпиону, а еще у нас есть внутренний регламент министерства и правительства, по которому каждому чемпиону мира окажут дополнительную поддержку в виде 15 тысяч долларов, и тренерам тоже выплатят столько же", - заключил Оралов.

Если суммировать общую сумму призовых одного чемпиона мира, то получится цифра, равная 315 тысячам долларов (141,8 миллиона тенге). 

Напомним, что на ЧМ-2023 в Ташкенте казахстанцы завоевали четыре золотые медали, а также одну серебряную награду.

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Метки:
Бокс ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Казахстан Сабырхан Махмуд Шымбергенов Асланбек Айтжанов Мырзагали

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