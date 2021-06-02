"Это долгожданная медаль". Чемпионка Азии из Казахстана рассказала о своем выступлении на ЧА-2021 по боксу

Чемпионка Азии по боксу Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 48 килограммов, прокомментировала свое выступление на турнире в ОАЭ. В интервью корреспонденту Vesti.kz она рассказала об акклиматизации и дальнейших планах.

- Какие чувства испытываете после победы на чемпионате Азии?

- Это долгожданная медаль. На третьем по счету чемпионате Азии я завоевала золотую награду. В целом оцениваю выступление нашей команды положительно, турнир прошел очень хорошо.

- Как прошли акклиматизацию?

- В первые дни было тяжело и жарко, мы тренировались каждый день по утрам, благодаря чему быстро акклиматизировались и привыкли к местным условиям. Все было очень хорошо.

- Какие дальнейшие планы?

- Далее подготовка и выступление на чемпионате Казахстана и отбор на чемпионат мира.

Отметим, в финальном поединке ЧА-2021 в Дубае она встречалась с Гуласал Султоналиевой из Узбекистана и победила ее раздельным решением со счетом 4:1.

"Результат семилетнего труда". В Алматы встретили казахстанских боксеров после чемпионата Азии

Напомним, женская сборная Казахстана завоевала восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Она стала лучшей в медальном зачете турнира, позволив завоевать по одному "золоту" соперницам из Узбекистана и Индии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!