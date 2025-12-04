Этнический казах из сборной Узбекистана досрочно победил на ЧМ по боксу

Этнический казах из сборной Узбекистана Саят Ильясов стартовал с уверенной победы на чемпионате мира-2025 по боксу от IBA в Дубае, передают Vesti.kz.

В бою в весовой категории до 63,5 килограмма Ильясов одержал победу над Анасом Слеймани из Палестины. Во втором раунде сопернику был отсчитан нокдаун, а в перерыве угол палестинца принял решение отказаться от продолжения боя.

Ранее другой представитель Узбекистана, Жавохир Умматалиев (до 80 кг), решением судей (5:0) победил Дашейля Фанчетте с Сейшельских Островов.

Напомним, что на чемпионате мира от IBA в Дубае выступает и Казахстан. Первым из казахстанских боксёров на ринг выйдет Нурмагамед Юсупов. В бою за выход в 1/8 финала в весовой категории до 92 кг он встретится с таджикистанцем Наврузом Джафоевым. Их поединок состоится сегодня, 4 декабря, в рамках вечерней сессии. Юсупов выступит в 11-й паре на ринге A.