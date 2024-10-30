Двумя нокдаунами определился победитель дуэли Казахстан - Россия на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Бексултан Боранбек выступил в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весе до 51 килограмма был россиянин Анатолий Ребедюк. Поединок завершился уверенной победой казахстанца - 5:0. По ходу поединка казахстанец дважды отправил своего соперника в нокдаун - первом и втором раунде.

Благодаря выходу в полуфинал Боранбек как минимум гарантировал себе бронзовую награду чемпионата мира.

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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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