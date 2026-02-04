Двумя нокдаунами обернулся бой Казахстана на элитном турнире в Испании

Представитель женской сборной Казахстана по боксу Рахмина Абдумежитова не смогла пройти в следующий раунд престижного турнира Boxam Elite, проходящем в Испании, сообщают Vesti.kz.

В стартовом поединке весовой категории до 51 килограмма ей противостояла Ноэлия Сальмерон Гутьеррес (Испания). Первый раунд со счётом 4:1 судьи отдали хозяйке ринга. Вторая трёхминутка, благодаря нокдауну, и вовсе завершилась "всухую" - 5:0 в пользу испанской спортсменки. Третий отрезок, несмотря на старания Абдумежитовой, остался также за соперницей, которая ближе к концовке встречи снова отправила казахстанку в нокдаун.

Рахмина Абдумежитова - чемпионка Азии-2025 среди молодёжи и спортсменов до 22 лет.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля и включает как мужские, так и женские соревнования. В мужской сетке за Казахстан выступят 18 спортсменов, представляющих десять весовых категорий, а среди женщин заявлены 14 участниц из девяти категорий.

Отметим, что Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Далее сегодня, 4 февраля, в рамках турнира выступят ещё 11 казахстанцев - прямая трансляция доступна по ссылке.