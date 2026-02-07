Двукратный чемпион мира из Казахстана избил хозяина ринга и завоевал золото

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай стал победителем престижного турнира Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 50 килограммов он встречался с хозяином ринга — испанцем Исмаэлем Маграуи.

Первый раунд Ташкенбай забрал раздельным решением судей (4:1). Второй раунд безоговорочно остался за ним (5:0). Отметим, на исходе второй трехминутки он отправил испанца в нокдаун.

Заключительный раунд также остался за Санжаром — 4:1, а итогом поединка стала победа казахстанца единогласным решением судей. Таким образом, Ташкенбай принес Казахстану второе золото на этом турнире.

Ранее в женской сетке Умида Садыкова (+80 кг) нокаутировала в первом раунде соотечественницу Панар Сейтханкызы.

Напомним, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Санжар Ташкенбай является двукратным чемпионом мира по боксу (Ташкент-2023, Ливерпуль-2025). Также в его активе — золотая медаль чемпионата Азии, который прошёл в Аммане в 2022 году.