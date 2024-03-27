Дуэли с Россией и Узбекистаном, или с кем бьются боксеры из Казахстана в Баку

Тяжеловес Сагындык Тогамбай стал первым казахстанским финалистом международного турнира по боксу - "Великий шелковый путь", а Vesti.kz рассказывают об оставшихся претендентах на трофей в Азербайджане.
Сегодня, 27 марта, в Баку пройдут полуфинальные поединки в 8 весовых категориях, а от Казахстана на ринг выйдут 4 боксера. Наибольшее представительство в 1/2 финала имеет Узбекистан (11 спортсменов).
Решающие поединки турнира "Великий шелковый путь"
1/2 финала (27 марта)
До 48 килограммов
Хасан Маликов (Азербайджан) - Шодиоржон Меликузиев (Узбекистан)
Адам Алиев (Россия) - Темиртас Жусупов (Казахстан)
До 51 килограмма
Баир Ботлаев (Россия) - Махди Парвизи Шорошахи (Иран)
Асылбек Жалилов (Узбекистан) - Алессио Камиоло (Италия)
До 54 килограммов
Тимур Кабдешов (Казахстан) - Максим Кузнецов (Россия)
Мостафа Рики (Иран) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан)
До 57 килограммов
Хужаназар Файзов (Узбекистан) - Санжар Сейдекматов (Кыргызстан)
Бузурмер Иксанов (Таджикистан) - Шамил Аскаров (Азербайджан)
До 60 килограммов
Азрак Бабиров (Азербайджан) - Саят Ильясов (Узбекистан)
Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Бахтиер Асадов (Узбекистан)
До 63,5 килограмма
Абдуллох Мадаминов (Узбекистан) - Малик Хасанов (Азербайджан)
Тайфур Алиев (Азербайджан) - Илья Попов (Россия)
До 67 килограммов
Алмаз Орозбеков (Кыргызстан) - Илгар Салахов (Азербайджан)
Александр Зырянов (Россия) - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан)
До 71 килограмма
Казра Тахмасеви (Иран) - Дархан Дуйсебай (Казахстан)
Бекзод Хамидов (Узбекистан) - Доминик Энекес (Венгрия)
До 75 килограммов
Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) - Камран Шахсуварлы (Азербайджан)
Миршариф Казимзада (Азербайджан) - Джавохир Умматалиев (Узбекистан)
Финалы (28 марта)
До 80 килограммов
Рахматулла Бойматов (Узбекистан) - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)
Бронза: Иштван Тамаш Креко (Венгрия) и Сархан Будагов (Азербайджан)
До 86 килограммов
Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) - Хасмагомед Джаватханов (Россия)
Бронза: Бекзат Танатар (Казахстан) и Паоло Каруко (Италия)
До 92 килограммов
Альфонсо Домингес (Азербайджан) - Сагындык Тогамбай (Казахстан)
Бронза: Диорбек Уралов (Узбекистан) и Рамазан Ханалиев (Россия)
Свыше 92 килограммов
Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - Баходир Джалолов (Узбекистан)
Бронза: Маххамад Абдуллаев (Азербайджан) и Рамазан Карнукаев (Россия)
IBA отреагировала на страшный нокаут в турнире с участием Казахстана
Ранее IBA отреагировала на зрелищный нокаут на турнире в Баку, а Баходир Джалолов "отомстил" за Камшыбека Кункабаева.
Что касается Тогамбая, то казахстанец выиграл у российского боксера Рамазана Ханалиева и прошел в финал. В другом бою 1/2 финала Бекзат Танатар уступил Мураду Аллахвердиеву из Азербайджана.