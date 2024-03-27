Дуэли с Россией и Узбекистаном, или с кем бьются боксеры из Казахстана в Баку

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Сегодня 15:10
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Тяжеловес Сагындык Тогамбай стал первым казахстанским финалистом международного турнира по боксу - "Великий шелковый путь", а Vesti.kz рассказывают об оставшихся претендентах на трофей в Азербайджане.

Сегодня, 27 марта, в Баку пройдут полуфинальные поединки в 8 весовых категориях, а от Казахстана на ринг выйдут 4 боксера. Наибольшее представительство в 1/2 финала имеет Узбекистан (11 спортсменов).

Решающие поединки турнира "Великий шелковый путь"

1/2 финала (27 марта)

До 48 килограммов

Хасан Маликов (Азербайджан) - Шодиоржон Меликузиев (Узбекистан)

Адам Алиев (Россия) - Темиртас Жусупов (Казахстан)

До 51 килограмма

Баир Ботлаев (Россия) - Махди Парвизи Шорошахи (Иран)

Асылбек Жалилов (Узбекистан) - Алессио Камиоло (Италия)

До 54 килограммов

Тимур Кабдешов (Казахстан) - Максим Кузнецов (Россия)

Мостафа Рики (Иран) - Хужаназар Нортожиев (Узбекистан)

До 57 килограммов

Хужаназар Файзов (Узбекистан) - Санжар Сейдекматов (Кыргызстан) 

Бузурмер Иксанов (Таджикистан) - Шамил Аскаров (Азербайджан)

До 60 килограммов

Азрак Бабиров (Азербайджан) - Саят Ильясов (Узбекистан)

Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Бахтиер Асадов (Узбекистан)

До 63,5 килограмма

Абдуллох Мадаминов (Узбекистан) - Малик Хасанов (Азербайджан)

Тайфур Алиев (Азербайджан) - Илья Попов (Россия)

До 67 килограммов

Алмаз Орозбеков (Кыргызстан) - Илгар Салахов (Азербайджан)

Александр Зырянов (Россия) - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан)

До 71 килограмма

Казра Тахмасеви (Иран) - Дархан Дуйсебай (Казахстан)

Бекзод Хамидов (Узбекистан) - Доминик Энекес (Венгрия)

До 75 килограммов

Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) - Камран Шахсуварлы (Азербайджан)

Миршариф Казимзада (Азербайджан) - Джавохир Умматалиев (Узбекистан)

Финалы (28 марта)

До 80 килограммов

Рахматулла Бойматов (Узбекистан) - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)

Бронза: Иштван Тамаш Креко (Венгрия) и Сархан Будагов (Азербайджан)

До 86 килограммов

Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) - Хасмагомед Джаватханов (Россия)

Бронза: Бекзат Танатар (Казахстан) и Паоло Каруко (Италия)

До 92 килограммов

Альфонсо Домингес (Азербайджан) - Сагындык Тогамбай (Казахстан)

Бронза: Диорбек Уралов (Узбекистан) и Рамазан Ханалиев (Россия)

Свыше 92 килограммов

Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - Баходир Джалолов (Узбекистан)

Бронза: Маххамад Абдуллаев (Азербайджан) и Рамазан Карнукаев (Россия)

IBA отреагировала на страшный нокаут в турнире с участием Казахстана

Ранее IBA отреагировала на зрелищный нокаут на турнире в Баку, а Баходир Джалолов "отомстил" за Камшыбека Кункабаева.

Что касается Тогамбая, то казахстанец выиграл у российского боксера Рамазана Ханалиева и прошел в финал. В другом бою 1/2 финала Бекзат Танатар уступил Мураду Аллахвердиеву из Азербайджана.

Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Азербайджан Кункабаев Камшыбек

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