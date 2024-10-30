В дуэли Казахстан - Кыргызстан определилась судьба медали ЧМ-2024 по боксу

На молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория) состоялся бой казахстанца Аслана Елдибайулы, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории свыше 92 килограммов его соперником был Мырзакир Кошалиев из Кыргызстана.

Итогом поединка стала победа казахстанца раздельным решением судей - 4:0.

В 1/2 финала Аслан встретится с победителем пары Шахзод Полвонов (Узбекистан) - Мисак Тепанян (Армения).

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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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