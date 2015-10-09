Дуэль Казахстана с Узбекистаном: прямая трансляция финалов Кубка мира по боксу

Сегодня, 20 ноября состоятся финальные бои финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Казахстан в решающих поединках турнира представят Нурбек Мурсал и Султанбек Айбарулы.

Мурсал в весовой категории до 70 килограммов подерется с индийским боксером Хитешем Хитешем. Их бой пройдет в седьмой паре.

Айбарулы выступит в весе до 85 килограммов. Его соперником в паре №9 будем Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

Начало сессии в 17:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция будет доступна ближе к событию здесь.

Казахстан на турнире представлен восьмью мужчинами и пятью женщинами. С полным списком участников национальной команды можно ознакомиться тут

Ранее в Казахстанской федерации бокса рассказали, по каким принципам формировался состав на финальный этап Кубка мира.