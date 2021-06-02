"Достойный бокс". Сапиев разобрал выступление сборной Казахстана на ЧА по боксу и назвал план на Олимпиаду

Результаты мужской сборной Казахстана по боксу на чемпионате Азии в ОАЭ нельзя считать плохими, заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев. Олимпийский чемпион в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал итоги континентального первенства и выразил надежду, что мужская команда реабилитируется на Играх в Токио.
- Как прокомментируете выступление женской сборной на чемпионате Азии?
- Женская команда во всех весовых категориях завоевала медали. Это историческое достижение для нашей страны - восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Такого еще не было. Я думаю, и в Азии никакая страна столько много не завоевывала.
Поздравляю нашу женскую национальную сборную с таким достижением. Надеемся, что эти результаты позволят нашим девочкам вырасти в профессиональном плане, наша женская молодежная сборная подтянется ко взрослым, благодаря чему будет смена поколений и развитие этого вида спорта.
Этим достижением женская команда обратила на себя внимание всей спортивной общественности Казахстана. В целом, все показали хороший, достойный бокс.
- Можно ли назвать результаты мужской сборной провальными?
- Что касается мужской сборной, я не скажу, что она выступила плохо. Все ребята достойно бились. Мы все знаем, что бывают разные случаи, например, несправедливые судейские решения и человеческий фактор. В спорте случается разное. В данный момент официальный результат такой - мы не взяли ни одного "золота". Но отмечу - самый главный старт - это Олимпийские игры. Мы приложим все силы, чтобы мужская сборная реабилитировалась и завоевала много медалей на Олимпиаде, в том числе и золотые.
- Сколько медалей планировалось завоевать мужчинами на чемпионате Азии?
- Насколько я знаю, тренерский совет не ставил завоевание больших результатов на чемпионат Азии. Это последний турнир, последняя боевая практика перед Олимпийскими играми. Всем ребятам говорили, что впереди игры в Токио и нужно себя беречь - конечно, на турнире все выложились. Благодаря таким стартам нужно готовится к Олимпийским играм.
- Какой план по наградам на Олимпиаде?
- Хотелось бы попасть в тройку лидеров. Мы уже достигали таких результатов. Надеемся, что сборная не подведет и мы будем на вершине пьедестала почета. Министерство культуры и спорта совместно с федерациями уделяет огромное внимание развитию спорта высших достижений.
Напомним, женская сборная стала лучшей в медальном зачете чемпионате Азии в ОАЭ. Казахстанские спортсменки стали победительницами в восьми весовых категориях из десяти, а соперницы из Узбекистана и Индии завоевали оставшиеся две золотые медали. Кроме того, на счету казахстанских спортсменок по одной серебряной и бронзовой награде.
Мужская сборная завоевала пять серебряных и одну бронзовую медаль. Ранее обе команды вернулись в Казахстан.
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