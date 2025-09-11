"Для этих двоих нет предела": World Boxing восхитилась братьями из Казахстана

Международная организация World Boxing выделила яркое выступление казахстанцев Махмуда и Торехана Сабырхана на чемпионате мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Турнир впервые проводится под эгидой World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.

В официальных соцсетях организации появилось сообщение:

"Когда бокс — дело семейное.

Братья Сабырханы блистают на чемпионате мира: оба вышли в полуфинал и гарантировали себе медали. Для этих двоих нет предела — не так ли?"



От сборной Казахстана в полуфинал вышли восемь спортсменов — пятеро девушек и трое мужчин. Все они обеспечили себе как минимум бронзовые награды. Ещё двое боксёров — Назым Кызайбай (48 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг) — 12 сентября проведут четвертьфинальные бои.

Расписание боёв казахстанцев в полуфинале ЧМ

12 сентября

19:00 — 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)

22:30 — 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия)

23:15 — +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша)

01:15 — +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба)

13 сентября

18:00 — 55 кг: Махмуд Сабырхан — Лю Чуан (Китай)

22:15 — 51 кг: Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай)

22:45 — 70 кг: Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия)

23:15 — 70 кг: Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия)

