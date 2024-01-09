Демьяненко вынес вердикт капитану сборной Казахстана после нокаута

Серебряный призер Олимпиады-80 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz информацию о том, что действующий чемпион мира в весе до 71 килограмма Асланбек Шымбергенов может пропустить ОИ-2024 в Париже, а его заменит другой боксер.

Напомним, капитан сборной выиграл чемпионат мира-2023 в Ташкенте в олимпийском весе (до 71 килограммов). После этого была бронза на Азиатских играх, но там не обошлось без "ограбления". Так, в 1/4 финала Шымбергенов сотворил сенсацию: нокаутировал чемпиона мира из Узбекистана Асадхуджу Муйдинхуджаева, проиграв ему два стартовых раунда. Но уже в полуфинале казахстанец раздельным решением судей (2:3) уступил японцу Севону Окадзаве. Выход в финал соревнований принес бы капитану лицензию на Олимпиаду-2024. При этом в федерации заявили о том, что Асланбек примет участие в лицензионном турнире второго этапа, который пройдет с 29 февраля по 12 марта в Бусто-Арсицио (Италия).

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"Я считаю, что не нужно делать выводы из одного единственного боя. Шымбергенов - капитан команды, чемпион мира и очень опытный боксер. Его уважают ребята. Будет несправедливо его убирать из сборной. Вы понимаете, что тот боксерский турнир проходил по правилам, которые отличаются от любительского бокса. Ребятам пришлось драться по шесть раундов. Им было некомфортно. Возможно, где-то не подготовились. У них ведь есть свои графики. Эти моменты лучше с тренерами сборной обсуждать. Однако, я думаю шанс он свой должен получить и доказать всем, что заслуживает участие в Олимпиаде", - отметил Демьяненко.

Напомним, что Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение от Хосе Мигеля Боррего из Мексики на турнире "Ночь чемпионов ІВА" в Астане. Причем соперник вынудил его сдаться в четвертом раунде. Видео боя доступно здесь.

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