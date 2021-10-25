"Чтобы казахская школа бокса продолжила свою карьеру". Министр культуры и спорта пожелала удачи сборной на ЧМ

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова пожелала удачи сборной Казахстана по боксу на предстоящем чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир стартует сегодня, 25 октября, в Белграде (Сербия). Раимкулова призвала поддержать команду.

"Сегодня в столице Сербии Белграде стартует чемпионат мира по боксу. В этом году на старт собрались 650 мастеров кожаных перчаток из 105 стран на пяти континентах. В этом ряду мужская сборная Казахстана во всех весовых категориях включит в гонку сильнейших представителей этого вида спорта. Впервые в мировом соревновании мужчины выступят в 13 весовых категориях. Желаю удачи нашим ребятам во главе с главным тренером Кайратом Сатжановым, который совсем недавно возглавил сборную страны!

29 октября - день рождения старейшины казахского бокса, ветерана Второй мировой войны Чокыра Бултекулы, который в 1937 году провел в Алма-Ате чемпионат Казахстана по боксу, объединив 50 мастеров кожаных перчаток. День рождения уважаемого аксакала совпал с чемпионатом мира. Хочу пожелать нашим спортсменам, чтобы казахская школа бокса с глубокой историей, своими традициями и традициями продолжила свою карьеру.

Стоит отметить, что на этот раз AIBA (Международная ассоциация боксеров-любителей), история которой насчитывает 75 лет, распределит самый большой призовой фонд. Среди призеров в Белграде будет разыграно 2,6 миллиона доллара.

Дорогие друзья, давайте поддержим нашу сборную на чемпионате мира, который продлится до 6 ноября! Алга, Казахстан!" - написала Раимкулова в Instagram.

Прямая трансляция боев с участием казахстанцев доступна по этой ссылке.

С расписанием поединков можно ознакомиться здесь.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport