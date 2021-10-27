На ЧМ по боксу разгорелся скандал с участием казахстанца после сенсационной победы над олимпийским чемпионом из Узбекистана

На чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), разгорелся скандал после поединка между казахстанцем Сакеном Бибосыновым и узбеком Хасанбоем Дусматовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники встретились уже в первом круге турнира в весовой категории до 51 килограмма, а победу единогласным решением судей одержал Бибосынов.

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Однако у некоторых фанатов вызвало недовольство судейство в том поединке. В частности, они указывают на эпизод, когда Дусматов, якобы, отправил казахстанца в нокдаун, однако судья его не засчитал и продолжил бой.

На этот эпизод обратил внимание и автор популярного YouTube-канала "НеКаратэ". А как считаете вы, был ли там нокдаун или нет?

Отметим, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020, а Дусматов - олимпийский чемпион Рио-2016.

[readus]