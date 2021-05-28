Чемпионке мира из Казахстана вернули победу на ЧА по боксу. Она вышла в финал

На чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ) пересмотрен результат боя с участием казахстанки Дины Жоламан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне в полуфинальном поединке весовой категории до 54 килограммов она встречалась с Сакши из Индии и уступила со счетом 2:3, вылетев из турнира. Однако затем итог был пересмотрен, и победа отдана Жоламан, которая теперь поборется за "золото".

"Дина Жоламан в финале! Судьи пересмотрели решение и приняли справедливое решение!" - сообщила Казахстанская федерация бокса в своем Instagram.

Напомним, что Жоламан является чемпионкой мира-2016. Она стала девятой финалисткой ЧА в составе сборной Казахстана. Подробнее можно прочитать здесь.

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