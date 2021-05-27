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Чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в финал ЧА по боксу

Поединок продлился все три раунда.

Чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в финал ЧА по боксу
Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Представительница сборной Казахстана по боксу Дина Жоламан проиграла Сакши из Индии в полуфинале чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 54 килограммов продлился все три раунда, по итогам которых победила Сакши со счетом 3:2 (30-27, 27-30, 28-29, 29-28, 29-28).

Таким образом, Жоламан, выигрывавшая чемпионат мира 2016 года, стала бронзовым призером турнира.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и Назым Кызайбай (до 51 килограмма). Причем Хальзова сделала это без борьбы. 

Далее на ринг выйдут от казахстанской команды Владислава Кухта, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Марина Вольнова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу

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