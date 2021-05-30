Представительница сборной Казахстана по боксу Дина Жоламан победила Ситору Шогдарову из Узбекистана и выиграла чемпионат Азии в весе до 54 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальный поединок завершился раздельным решением судей со счетом 3:2. Таким образом, Жоламан, выигрывавшая чемпионат мира 2016 года, стала третьей подряд победительницей турнира.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48) и Назым Кызайбай (до 51). Причем Балкибекова также победила боксершу из Узбекистана.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще шесть представительниц Казахстана выступит в финалах чемпионата Азии, три из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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