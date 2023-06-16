Чемпион мира по боксу из Казахстана решил жениться

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 11:45
©instagram.com/tashkenbay_sanzhar

20-летний казахстанский боксер Санжар Ташкенбай собирается жениться. Недавно пара провела Тәтті шай (знакомство с родителями), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Ösek–tösek.

Об избраннице боксера известно, что девушка 2004 года рождения, активно использовала соцсети, но недавно деактивировала свой аккаунт.

Напомним, что Ташкенбай стал чемпионом мира 2023 года в Ташкенте. В финале весовой категории до 48 килограммов казахстанец одержал победу над грузином Сахилом Алахвердови. 

За этот успех Ташкенбай был удостоен трехкомнатной квартиры от акимата Астаны. При этом он подарил своему отцу автомобиль.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:45
Любительский бокс
Чемпион мира по боксу из Казахстана решил жениться
Вчера , 11:25
Любительский бокс
Капитан сборной Казахстана сделал признание о популярности после успеха на ЧМ-2023 по боксу
14 июня, 11:30
Любительский бокс
Азиатская конфедерация бокса восхитилась техникой Казахского Ломаченко
6 июня, 12:45
Любительский бокс
IBA отказалась от спонсора ради восстановления в МОК. Подробности
2 июня, 19:18
Любительский бокс
Чемпион мира по боксу из Казахстана подарил своему отцу автомобиль
2 июня, 08:54
Любительский бокс
Еще одна федерация бокса вышла из состава IBA
31 мая, 20:09
Любительский бокс
Главный тренер сборной Казахстана получил автомобиль за успех на ЧМ-2023 по боксу
31 мая, 17:41
Любительский бокс
Чествование триумфаторов ЧМ-2023 по боксу в Алматы: премии боксерам и награды тренерам
31 мая, 10:51
Любительский бокс
В федерации отреагировали на лидерство Казахстана в рейтинге IBA
30 мая, 23:52
Любительский бокс
Баходир Джалолов показал видео лучших моментов своей карьеры
© 2008 - 2023 ТОО «EML»