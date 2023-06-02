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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Чемпион мира по боксу из Казахстана подарил своему отцу автомобиль

Чемпион мира по боксу из Казахстана подарил своему отцу автомобиль
©instagram.com/tashkenbay_sanzhar

Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай подарил своему отцу автомобиль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трогательное видео 19-летний боксер опубликовал в своем Instagram.

"Мир тебе, Казахстан! Слава Богу, вчера я сделал отцу подарок, о котором мечтал с детства. Прежде всего, я благодарю бога за то, что дал мне такую возможность! Во-вторых наш отец - это спина матери! Благослови вас всех!", - написал Ташкенбай в описании к видео на своей странице в социальной сети.

Ташкенбай на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) завоевал золото в весовой категории до 48 килограммов.

На днях Ташкенбай удостоился трехкомнатной квартиры от акимата Астаны.

Напомним, что Казахстан выиграл пять медалей на ЧМ-2023 в Ташкенте. Помимо Ташкенбая чемпионами стали: Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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