Чемпион мира, или кто из казахстанских боксеров выступит на турнире в Сербии

20 боксеров сборной Казахстана выступят на международном турнире Beogradski Pobednik в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главной звездой состава является чемпион мира в легком весе Темиртас Жусупов, а заявка команды усилена экс-первыми номерами национальной сборной.

Единственной казахстанской участницей в женском турнире является Назым Ищанова (до 57 килограммов).

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Состав сборной Казахстана

До 51 килограмма - Темиртас Жусупов, Кенже Муратулы, Куаныш Дуйсенбай и Даниял Сабит.

До 54 килограммов - Олжас Байниязов и Даулет Молдашев.

До 57 килограммов - Оразбек Асылкулов.

До 60 килограммов - Саматали Тольтаев и Бекзат Макжан.

До 63,5 килограмма - Мухамедсабыр Базарбайулы.

До 67 килограммов - Даулет Нысан.

До 71 килограмма - Нуржан Аманкелды, Армат Арманулы и Ермахан Жакпеков.

До 75 килограммов - Ильяр Аширов и Диас Молжигитов.

До 80 килограммов - Ерасыл Жакпеков.

До 86 килограммов - Мади Амиров.

До 92 килограммов - Ерхат Бекзат.

Свыше 92 килограммов - Дамир Тойбай.

Добавим, что сегодня, 31 марта, пройдут четвертьфинальные поединки. На 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня - 2 и 3 апреля.