Чемпион мира из Казахстана избил соперника и вышел в финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан выступил в полуфинале чемпионата Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встретился с местным спортсменом Саравутом Суктхетом. Этот бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей, при этом во втором раунде он отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Сабырхан стал финалистом континентального первенства, а его соперник завершил соревнование с бронзовой медалью.

Казахстанец является действующим чемпионом мира: золотую медаль он завоевал на мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан) в прошлом году.