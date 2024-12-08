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Разгромом закончился бой казахстанца за финал ЧА

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Разгромом закончился бой казахстанца за финал ЧА ©ДРС

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел полуфинальный бой на чемпионате Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел полуфинальный бой на чемпионате Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 57 килограммов соперником Асылкулова был представитель Монголии Лундаа Гантумур. Итогом этого противостояния стала победа казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Асылкулов вышел в финал турнира и поборется за золотую медаль, а Лундаа получил бронзовую медаль соревнования.

Напомним, на старте ЧА-2024 Асылкулов нокаутировал малайзийца Зульхайлана Мохамада, после чего уверенно выиграл единогласным решением у таиландца Фанувата Чуджаната. 

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