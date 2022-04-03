Чемпион мира Бибосынов выиграл в дерби с кровью на турнире в Таиланде

Чемпион мира и призер Олимпиады по боксу Сакен Бибосынов выиграл стартовый поединок на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В категории до 52 килограммов казахстанский золотой медалист встречался с соотечественником Санжаром Ташкенбаем и выиграл поединок единогласным решением судей.

Во втором раунде Ташкенбай повредил нос: после небольшого перерыва врач позволил продолжить поединок. Позже кровотечение усилилось, но бой не остановили.

Победа позволила Бибосынову выйти в четвертьфинал, где он встретится с Танаратом Саенфетом из Таиланда.

Добавим, что, помимо Бибосынова с Ташкенбаем, в заявку сборной Казахстана вошли еще девять боксеров.

Ранее в Сербии завершился международный турнир, где казахстанцы выиграли 12 медалей.

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