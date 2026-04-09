ЧА-2026 по боксу у женщин: Казахстан - второй в медальном зачёте, а Узбекистан без золота

Завершился женский турнир на чемпионате Азии-2026 по боксу, проходящего в Улан-Баторе (Монголия) под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Первое место в медальном зачёт заняла сборная Индии, представительницы которой завоевали четыре золотых, две серебряные и четыре бронзовых награды.

На втором месте расположился Казахстана - два золота, одно серебро и две бронзы. Замкнул тройку лидеров Китай (2-0-3).

Женская сборная Узбекистана осталась без золота, выиграв две серебряных и три бронзовых медали.

Медальный зачёт ЧА-2026 по боксу среди женщин выглядит так:

1. Индия — 4-2-4

2. Казахстан — 2-1-2

3. Китай — 2-0-3

4. Китайский Тайбэй — 1-1-2

5. Таиланд — 1-0-1

6. КНДР — 0-3-0

7. Узбекистан — 0-2-3

8. Монголия — 0-1-1

9. Южная Корея — 0-0-1

9. Таджикистан — 0-0-1.

Напомним, женская сборная Казахстана была представлена на ЧА-2026 десятью спортсменками. Из них до финала дошли трое - Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (80+ кг) завоевали золото, а Бакыт Сейдиш (70 кг) стала серебряной призёркой. Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг) завершили турнир с бронзовыми наградами.

Мужские финалы ЧА-2026 пройдут завтра, 10 апреля. От Казахстана выступят пять боксёров. Это Оразбек Асылкулов (60 кг), Төрехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).