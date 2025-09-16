Боксёров Казахстана встретили в Астане после триумфа на чемпионате мира-2025

В международном аэропорту Астаны встретили казахстанских боксеров Айбека Оралбай и Санжара Ташкенбая, триумфально вернувшихся с чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Музыка, цветы и шашу - так встретили ранним утром в столице триумфаторов чемпионата мира по боксу, который прошел в английском Ливерпуле.

Отметим, что женская сборная прилетела в Алматы, а братья Махмуд и Торехан Сабырхан - в Туркестан.

Прибытие чемпионов мира по боксу, несмотря на ранний час, собрало немало людей - больше сотни человек стояли в аэропорту в ожидании прославленных спортсменов.

Санжар Ташкенбай обнимает близких.

А вот так он позирует с медалью высшей пробы.

Айбек Оралбай с супругой и сыном, памятное фото.

К слову, этой ночью в аэропорт Алматы прилетели Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Наталья Богданова, Аида Абикеева, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

В итоге Казахстан занял первое место в медальном зачёте ЧМ-2025.

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025