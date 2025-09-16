Боксёров Казахстана встретили в Астане после триумфа на чемпионате мира-2025

В международном аэропорту Астаны встретили казахстанских боксеров Айбека Оралбай и Санжара Ташкенбая, триумфально вернувшихся с чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Музыка, цветы и шашу - так встретили ранним утром в столице триумфаторов чемпионата мира по боксу, который прошел в английском Ливерпуле.
Отметим, что женская сборная прилетела в Алматы, а братья Махмуд и Торехан Сабырхан - в Туркестан.
Прибытие чемпионов мира по боксу, несмотря на ранний час, собрало немало людей - больше сотни человек стояли в аэропорту в ожидании прославленных спортсменов.
Санжар Ташкенбай обнимает близких.
А вот так он позирует с медалью высшей пробы.
Айбек Оралбай с супругой и сыном, памятное фото.
К слову, этой ночью в аэропорт Алматы прилетели Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Наталья Богданова, Аида Абикеева, Виктория Графеева и Ельдана Талипова.
Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу
Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);
серебро - Назым Кызайбай (48 кг);
бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).
В итоге Казахстан занял первое место в медальном зачёте ЧМ-2025.