Новостной портал Euronews отметил достижения сборной Казахстана по боксу на чемпионате мира-2025, прошедшем в Ливерпуле, сообщают Vesti.kz.

"В Ливерпуле завершился чемпионат мира по боксу, вошедший в историю тем, что впервые в рамках новой Всемирной федерации бокса (World Boxing) мужские и женские соревнования были проведены вместе.

Самый большой прорыв совершил Айбек Оралбай, который впервые в истории Казахстана завоевал титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории (свыше 90 кг). До сих пор ни один казахстанский боксер не достигал вершины в этой весовой категории.

26-летняя Наталья Богданова также вошла в историю, став чемпионкой мира в весе до 70 кг. Она стала первой женщиной из Казахстана, когда-либо выступавшей в этой категории", — пишет сайт.