Вчера 22:55

Боксёра из Казахстана признали "прорывом" ЧМ-2025: взял золото и сотворил историю

Новостной портал Euronews отметил достижения сборной Казахстана по боксу на чемпионате мира-2025, прошедшем в Ливерпуле, сообщают Vesti.kz.

"В Ливерпуле завершился чемпионат мира по боксу, вошедший в историю тем, что впервые в рамках новой Всемирной федерации бокса (World Boxing) мужские и женские соревнования были проведены вместе.

Самый большой прорыв совершил Айбек Оралбай, который впервые в истории Казахстана завоевал титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории (свыше 90 кг). До сих пор ни один казахстанский боксер не достигал вершины в этой весовой категории.

26-летняя Наталья Богданова также вошла в историю, став чемпионкой мира в весе до 70 кг. Она стала первой женщиной из Казахстана, когда-либо выступавшей в этой категории", — пишет сайт.

Напомним, Казахстан выиграл медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу, завоевав 7 золотых, серебряную и две бронзовые награды.

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

