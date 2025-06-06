Боксеры Казахстана узнали первых соперников на престижном турнире Европы

В Эйндховене (Нидерланды) состоялась жеребеьевка одного из самых престижных международного боксерского турнира на европейском континенте - Eindhoven Box Cup, на котором выступит и сборная Казахстана, передают Vesti.kz.
Всего Казахстан делегировал на турнир десять боксеров, в том числе призеров и победителей чемпионатов мира.
По итогам жеребьевки казахстанским боксерами на старте турнира попали следующие соперники:
50 кг. Даниял Сабит (Казахстан) - Максим Рудик (Украина);
55 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Максим Зименко (Украина);
60 кг. Ерхан Турдан (Казахстан) - Расул Гулиев (Украина);
65 кг. Ертуган Зейнуллинов (Казахстан) - Хилаль Салех (Швеция);
70 кг. Абылайхан Жусупов (Казахстан) - Александр Трофимчук (Литва);
75 кг. Сабыржан Аккалыков (Казахстан) - Орландо Холли-Сотоми (Уэльс);
80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) - Иво Пеллебур (Нидерланды);
85 кг. Даулет Тулемисов (Казахстан) - Валерий Вальтер (Германия) / Идрис Леганас (Бельгия);
90 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Дакай Альбон (Босния и Герцеговина);
90+ кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) - Мервель Бинда (Германия).
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 30 стран мира, включая участников Олимпиад, победителей и призеров чемпионатов мира.
Поединки пройдут с 6 по 9 июня.
Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.