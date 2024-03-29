Боксершу-красавицу из Казахстана вернули в сборную перед ОИ. Известна ее реакция

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Вчера 23:40
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Казахстанская боксерша-красавица Балауса Муздиман прокомментировала свое возвращение в сборную для отбора на квалификационный олимпийский турнир, передают Vesti.kz.

Ранее казахстанская федерация бокса назвала состав участниц для внутренних спаррингов, по итогам которых отберут лучших на предстоящий лицензионный турнир. Муздиман оказалась в их числе.

"На самом деле мы ожидали, что будет спарринг между вторым и третьим номером, так как первый номер проиграла в Италии. Про отбор я узнала сегодня и была очень удивлена, что включили не только первые, вторые и третьи номера, но и девчонок из молодежки, которые перевелись во взрослую команду", - рассказала Балауса в интервью Tengri Sport.

Балауса нацелена на победу в этом междусобойчике.

"От этого турнира я ожидаю многого, так как это является мечтой моего детства, я долго к этому шла, упорно тренировалась, во многом себе отказывала, и я настроена только на победу, так как это большая возможность попасть на Олимпийские игры.

Я верю в себя, и я уверена, что мы с моим тренером, который столько много сил в меня вложил, наконец достигнем цели, а наша цель - это золото на Олимпиаде", - заявила Муздиман.

Отметим, что на данный момент женская сборная Казахстана по боксу имеет только одну олимпийскую лицензию. Ее добыла Карина Ибрагимова в весовой категории до 57 килограммов.

Спарринги сборной Казахстана пройдут с 8 по 10 апреля. Второй квалификационный турнир состоится с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд).

Метки:
Муздиман Балауса Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс женский бокс
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