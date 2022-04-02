Битвы за золото, или с кем встретятся боксеры из Казахстана на турнире в Сербии

Стали известны соперники боксеров сборной Казахстана на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За золото турнира поборются Олжас Байниязов (до 54 килограммов), Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5) и Ильяр Аширов (до 75).

Им будут противостоять боксеры из Сербии и Марокко. Финальные бои турнира пройдут сегодня, 2 апреля.

Добавим, что, помимо трех финалистов, девять казахстанцев выиграли бронзовые медали старта. Лидеры национальной команды выступят в Таиланде.

В финал с нокаутом, или кто из казахстанцев поборется за золото турнира в Сербии

Финалы с участием казахстанцев

До 54 килограммов

Олжас Байниязов (Казахстан) - Тамир Галанов (Сербия)

До 63,5 килограмма

Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - Абделхак Надир (Марокко)

До 75 килограммов

Ильяр Аширов (Казахстан) - Йован Николич (Сербия)

Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии. Подробности