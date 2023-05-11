Три битвы с Узбекистаном, или что ждет Казахстан в финале чемпионата мира-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 15:26
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Уже в эти выходные - 13 и 14 мая в Ташкенте определятся победители чемпионата мира-2023 по боксу. Именно эти пройдут финальные поединке, где могут состояться три потенциальных и принципиальных битвы между боксерами сборных Казахстана и Узбекистана. Подробнее - в материале Vesti.kz.

До полуфинальной стадии от Казахстана дошли пять представителей. Это Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Они уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали ЧМ-2023. В случае выхода в финал, троих из них могут ожидать встречи с боксерами из Узбекистана. Правда, для этого им нужно еще пройти своих соперников по полуфиналам.

Поединки 1/2 финала ЧМ-2023 пройдут 12 мая. Расписание боев с участием казахстанцев - здесь.

до 48 килограммов:
Сахил Алахвердови (Грузия) - Алехандро Кларо (Куба)
Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Эдмонд Худоян (Россия)

до 54 килограммов:
Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Йосвани Вейтиа (Куба)
Дмитрий Двали (Россия) - Ойбек Джураев (Узбекистан)

до 67 килограммов:
Лаша Гурули (Грузия) - Дулат Бекбауов (Казахстан)
Асадхужа Муйдинхуджаев (Узбекистан) - Баттомориин Мишилт (Монголия)

до 71 килограмма:
Нишант Дев (Индия) - Асланбек Шымбергенов (Казахстан)
Сайджамшид Джафаров (Узбекистан) - Уондерсон де Оливейра (Бразилия)

до 80 килограммов:
Тохтарбек Танаткан (Китай) - Газимагомед Жалидов (Испания)
Имам Хатаев (Россия) - Нурбек Оралбай (Казахстан)

Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли восемь боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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