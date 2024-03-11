Битва Казахстана с Узбекистаном, или Кто еще в боксе пробился на Олимпиаду-2024

Сегодня, 11 марта, на всемирном квалификационном турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия) были выявлены первые участники Олимпийские игры-2024 в Париже: триумфаторы присоединились к спортсменам, которые стали лучшими на региональных стартах, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно расписание выступления казахстанских боксеров, а в дневной сессии выступали Валентина Хальзова и Айбек Оралбай.
В решающем поединке Оралбай (до 92 килограммов) уверенно выиграл у Джамара Талли из США), а бой Хальзовой (свыше 75 килограммов) и Синди Нгамбы из Камеруна завершился досрочно.
В каждой весовой категории по итогам турнира в Италии квоты на Игры-2024 получили по 4 участникам (боксеры, которые вышли в 1/4 финала).
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта
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Добавим, что программа решающих поединков за лицензии на Олимпиаде-2024 продолжается с 23:00 по времени Астаны.
Отметим, что этнический казах Руслан Абдуллаев, выступающий за сборную Узбекистана по боксу, завоевал первую лицензию на турнира в Италии на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Неожиданный результатом завершился поединок еще одного этнического казаха: китайский боксер казахского происхождения Данабек Байгазы сенсационно остался без лицензии на Игры-2024.
Отметим, что до боев Оралбая и Хальзовой у Казахстана было две олимпийские лицензии - их обладателями стали Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов).
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