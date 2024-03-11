Битва Казахстана с Узбекистаном, или Кто еще в боксе пробился на Олимпиаду-2024

Сегодня, 11 марта, на всемирном квалификационном турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия) были выявлены первые участники Олимпийские игры-2024 в Париже: триумфаторы присоединились к спортсменам, которые стали лучшими на региональных стартах, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно расписание выступления казахстанских боксеров, а в дневной сессии выступали Валентина Хальзова и Айбек Оралбай.

В решающем поединке Оралбай (до 92 килограммов) уверенно выиграл у Джамара Талли из США), а бой Хальзовой (свыше 75 килограммов) и Синди Нгамбы из Камеруна завершился досрочно.

В каждой весовой категории по итогам турнира в Италии квоты на Игры-2024 получили по 4 участникам (боксеры, которые вышли в 1/4 финала).

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

Известны обладатели лицензий Олимпиады в боксе

До 63,5 килограмма

Руслан Абдуллаев (Узбекистан);

Баходир Усмонов (Таджикистан);

Хесус Кова (Венесуэла);

Обада Алкасбех (Иордания);

До 92 килограммов

Айбек Оралбай (Казахстан) ;

; Лазизбек Мулложонов (Узбекистан);

Эммануэль Рейес (Испания);

Патрик Браун (Великобритания);

Свыше 92 килограммов

Омар Шиха (Норвегия);

Диего Ленци (Италия);

Джамил-Дини Абуду Муан (Франция);

Нелви Раман Тиафак (Германия);

До 54 килограммов

Сирин Чарааби (Италия);

Сара Циркович (Сербия);

Жутамас Житпонг (Таиланд);

Ти Ким Ан Во (Вьетнам);

До 66 килограммов

Мария Алтаграсия Моронта Эрнандес (Доминиканская республика);

Анжела Карини (Италия);

Чин Ниен Чен (Китайский Тайбэй);

Анета Рыгельска (Польша);

До 75 килограммов

Сидни Нгамба (Камеруна);

Суннива Хофстад (Норвегия);

Шантель Рейд (Великобритания);

Элзбиета Войчик (Польша).

Азиатская конфедерация бокса восхитилась казахами в отборе на ОИ-2024

Добавим, что программа решающих поединков за лицензии на Олимпиаде-2024 продолжается с 23:00 по времени Астаны.

Отметим, что этнический казах Руслан Абдуллаев, выступающий за сборную Узбекистана по боксу, завоевал первую лицензию на турнира в Италии на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Неожиданный результатом завершился поединок еще одного этнического казаха: китайский боксер казахского происхождения Данабек Байгазы сенсационно остался без лицензии на Игры-2024.

Отметим, что до боев Оралбая и Хальзовой у Казахстана было две олимпийские лицензии - их обладателями стали Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов).