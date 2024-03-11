Прямая трансляция финалов казахстанских боксеров за выход на Олимпиаду

Сегодня, 11 марта, на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия) состоятся решающие бои в рамках 1/4 финала с участием казахстанских боксеров. Победители станут обладателями путевок на Олимпиаду-2024, передают Vesti.kz.

В дневной сессии от Казахстана на ринг выйдут:

17:30 - 92 кг. Айбек Оралбай - Джамар Талли (США);

19:30 - 75 кг. Валентина Хальзова - Синди Нгамба (Великобритания).

Вечерняя сессия:

23:00 - 50 кг. Алуа Балкибекова - Карина Макси Клецер (Германия);

00:00 - 51 кг. Сакен Бибосынов - Киаран Макдональд (Великобритания);

00:30 - 57 кг. Махмуд Сабырхан - Асрор Вохидов (Таджикистан);

00:45 - 71 кг. Асланбек Шымбергенов - Сархан Алиев (Азербайджан);

01:30 - 80 кг. Нурбек Оралбай - Келин Кессиди (Ирландия).

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, для завоевания олимпийских лицензий достаточно дойти до полуфинала турнира в Бусто-Арсицио. Медальные бои предусмотрены лишь в двух женских весах до 57 и 60 килограммов.