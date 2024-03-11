Азиатская конфедерация бокса восхитилась казахами в отборе на ОИ-2024

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) отреагировала на успешное выступление представителей сборной Казахстана на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.
"Восьмой соревновательный день в Бусто-Арсицио стал прекрасным проявлением азиатского таланта.
Алуа Балкибекова впечатляюще прошла Джо Хен Джун. Сакен Бибосынов вышел победителем в бою с Азатом Махметовым. Нурбек Оралбай победил Алексея Алферова. Махмуд Сабырхан вышел в четвертьфинал турнира, а Асланбек Шымбергенов отметился победой над Байрамдурды Нурмухаммедовым", - говорится в сообщении ASBC.
Сегодня, 11 марта, в Италии состоятся решающие бои с участием казахстанцев. Победители 1/4 финала станут обладателями путевок на Олимпиаду-2024, подробности приведены по этой ссылке.
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