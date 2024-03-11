Сенсацией завершился бой казаха за лицензию на ОИ-2024

Китайский боксер казахского происхождения Данабиеке Байкевузи (Данабек Байгазы) провел бой в 1/4 финала на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 92 килограммов представитель Китая встречался с соперником из Норвегии Омаром Мохамедом Шиной.

По ходу поединка Байкевузи перенес рассечение и не смог продолжать бой. По итогам двух раундов победу отдали норвежскому боксеру, который и завоевал олимпийскую лицензию.

Отметим, что у Казахстана три лицензии на Олимпиаду-2024. Их завоевали Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).