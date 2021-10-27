Бибосынов прокомментировал сенсационную победу над олимпийским чемпионом из Узбекистана на ЧМ по боксу

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 казахстанец Сакен Бибосынов прокомментировал победу в первом поединке на чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

На старте турнира в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов сотворил сенсацию, победив олимпийского чемпиона Рио-2016 из Узбекистана Хасанбоя Дусматова. Видео боя можно посмотреть здесь.

"Жеребьевка так сложилась, что мы встретились в первом поединке на ЧМ. Слава Аллаху, я победил, выполнил установку тренеров на бой. Бой получился непростым, но я победил. Надеюсь, что в последующих боях я смогу не допустить ошибок и восполнить на чемпионате мира то, чего не удалось в Токио", - сказал Бибосынов.

В 1/8 финала казахстанец встретится с Дипаком из Индии. Этот бой состоится 1 ноября.

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Ранее свои стартовые поединки на ЧМ-2021 выиграли еще три казахстанца - Нурканат Райыс (до 75 килограммов), Серик Темиржанов (57) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (67).

Напомним, Казахстана представлен на ЧМ во всех 13 весовых категориях. Расписание боев казахстанских боксеров доступно здесь.

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