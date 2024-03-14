Азиатская конфедерация бокса восхитилась чемпионом из Казахстана

В итальянском Бусто-Арсицио завершился лицензионный олимпийский турнир по боксу, передают Vesti.kz.

Азиатская конфедерация бокса у себя в соцсетях опубликовала основные моменты последнего соревновательного дня турнира, отметив также казахстанца Айбека Оралбая, выступающего в весовой категории до 92 килограммов.

Айбек, взявший золото на чемпионате Азии-2022, завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в четвертьфинальном поединке против американца Джамара Талли.

Напомним, в Бусто-Арсицио, кроме Айбека, обладателями олимпийских квот также стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).