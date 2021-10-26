AIBA выступила с заявлением о скандале на чемпионате мира по боксу с участием Казахстана

Международная ассоциация бокса (AIBA) выразила сожаление по поводу того, что политическая ситуация не позволила боксерам из Косово выступить на чемпионате мира в Белграде (Сербия), сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что косовской делегации дважды был запрещен въезд в Сербию: первый раз из-за национальных символов на экипировке, второй - уже после того, как они были удалены.

В AIBA напомнили, что спорт должен выходить за рамки политики и помогать преодолевать препятствия. "Наш чемпионат мира - это мероприятие, на котором все страны приглашаются собраться вместе и отпраздновать единство, разнообразие и дружбу", - говорится в заявлении организации.

"AIBA требует, чтобы все принимающие национальные федерации разрешили свободный въезд для других федераций. Принципы недискриминации по политическим мотивам подробно описаны в руководящих документах AIBA, соблюдение которых является ключевым положением соглашения с принимающим городом", - подчеркивается в заявлении.



AIBA отмечает, что, когда принималось решение отдать Сербии право принять чемпионат мира, была предусмотрена ситуация, с которой сейчас столкнулись организаторы. "Поэтому в соглашении с городом-организатором, подписанном с местным организационным комитетом, было четко указано, что въезд должен быть разрешен", - добавили в организации.

"Руководство AIBA сделало все возможное, чтобы помочь местному организационному комитету и правительству Сербии найти выход из сложившейся ситуации. Мы также провели переговоры с Федерацией бокса Косово, чтобы попытаться найти компромисс, который позволил бы им участвовать, и хотя они были очень готовы к сотрудничеству, решение не было найдено с местным организационным комитетом и правительством Сербии.

Более того, AIBA продлила крайний срок для проверки заявок на участие в турнире, чтобы облегчить косовским спортсменам дальнейшую попытку пересечения границы", - сказал генеральный секретарь AIBA Иштван Ковач.

Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

Напомним, что на чемпионате мира по боксу принимает участие и сборная Казахстана, которая представлена во всех 13 весовых категориях. Два представителя национальной команды уже успешно стартовали на турнире.

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