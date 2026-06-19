Абылайхан Жусупов разгромил чемпиона из Узбекистана и завоевал медаль Кубка мира по боксу

Чемпион мира-2025 из Казахстана Абылайхан Жусупов провёл свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 70 килограммов он встречался с Шавкатжоном Болтаевым Узбекистана (чемпион Азии-2025 среди молодежи). Бой продлился все отведённые три раунда, по итогам которых победу единогласным решением судей (5:0) одержал казахстанец.

Таким образом Жусупов вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее в 1/4 финала Кубка мира свои бои выиграли Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Лаура Есенгельды (70 кг) уступила.

Позднее на ринг выйдут еще четыре боксёра Казахстана. Подробности - тут.