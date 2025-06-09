Абылайхан Жусупов одержал досрочную победу над чемпионом мира из Узбекистана

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов стал победителем международного турнира Eindhoven Boxcup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 70 килограммов Жусупов противостоял Асадхудже Муйдинходжаеву из Узбекистана.

Поединок был остановлен уже в первом раунде из-за рассечения брови у боксера из Узбекистана.

Таким образом Жусупов одержал досрочную победу над Муйдинходжаевым, который становился чемпионом мира (2023) и Олимпийских игр (2024).

Отметим, что ранее Даниял Сабит (50 кг) победил в финале соперника из Монголии.

Добавим, что сегодня, на ринг в Эйндховене выйдут еще три казахстанца: Ерасыл Жакпеков (80 кг), Даулет Тулемисов (85 кг) и Нурлан Сапарбай (+90 кг).

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.