18-летний легковес принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии по боксу

18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 25 мая, он стартовал на турнире со стадии 1/4-й. В весовой категории до 49 килограммов соперником Сабита был Корнелис Квангу Лангу из Индонезии. Казахстанец был признан сильнейшим по итогам трех раундов единогласным решением судей со счетом 5:0.

Отметим, что выход в полуфинал уже гарантировал Сабиту медаль чемпионата Азии, которая становится первой для сборной Казахстана. При победе в 1/2-й он будет бороться за "золото", а при поражении станет обладателем "бронзы".

Напомним, что накануне в первый день соревнований сборная Казахстана понесла потери - проиграли Махмуд Сабырхан (56 кг) и Серик Темиржанов (60 кг). А вот Абильхан Аманкул (75 кг) и Закир Сафиуллин (64 кг) вышли в четвертьфинал турнира. Сафиуллин последний бой за выход в полуфинал проведет уже сегодня. Также со стадии 1/4-й стартует серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит. Кроме того, у женщин в борьбу вступают Назым Кызайбай и Римма Волосенко. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

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