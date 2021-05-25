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В деле Левит и 18-летний Сабит. Прямая трансляция боев казахстанских боксеров на чемпионате Азии

Это второй день турнира.

В деле Левит и 18-летний Сабит. Прямая трансляция боев казахстанских боксеров на чемпионате Азии
Василий Левит. Фото: olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Сегодня, 25 мая, состоится второй соревновательный день чемпионата Азии по боксу, который проходит Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В борьбу вступят два представителя сборной Казахстана. Так, в 18-летний Даниял Сабит в весовой категории до 49 килограммов встретится с Корнелисом Квангу Лангу из Индонезии.

А Василий Левит в весовой категории до 91 килограмма поборется с иранцем Эхсаном Рузбахани.

Прямая трансляция боев начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Нокауты, потери Казахстана и победы Узбекистана. Как стартовал чемпионат Азии по боксу

Добавим, что в первый день соревнований сборная Казахстана понесла потери - проиграли Махмуд Сабырхан (56) и Серик Темиржанов (60). А вот Закир Сафиуллин (64) и Абильхан Аманкул (75) вышли в четвертьфинал турнира.

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Метки:
Левит Василий Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу

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