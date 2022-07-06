"Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне"

Казахстанка Елена Рыбакина в 1/4 финала женского одиночного разряда "Уимблдона" сыграет против Айлы Томлянович. Перед очной встречей, австралийка высказалась о качествах соперницы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У нее мощная игра. Если она поймает свою игру, будет очень тяжело. Если я смогу, буду играть первым номером и заставлю ее двигаться. Думаю, это сыграет ключевую роль", - цитирует Томлянович пресс-служба WTA.

Напомним, что ранее лидер национальной сборной Казахстана в двух сетах переиграла Петру Мартич из Хорватии. Рыбакина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале "Уимблдона". Подробное превью к матчу читайте здесь.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":