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Полный разбор, или что нужно знать перед матчем Рыбакиной за первый полуфинал на "Уимблдоне"

Полный разбор, или что нужно знать перед матчем Рыбакиной за первый полуфинал на "Уимблдоне"
©"Уимблдон"

Уже завтра, 6 июля, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале "Уимблдона". На кону - первый выход в полуфинал на турнирах "Большого шлема", а в соперницах - австралийка Айла Томлянович. Корреспондент Vesti.kz - о шансах Елены продолжить свой путь на зеленой траве "Уимблдона".

23-летняя Рыбакина, посеянная под 17-м номером, - одна из трех четвертьфиналисток "Уимблдона"-2022, которая не проиграла еще ни сета на текущем турнире. Таким же достижением отметились 16-я сеянная из Румынии Симона Халеп и третья ракетка соревнований из Туниса Онс Жабер.

В свою очередь, 29-летняя Томлянович по ходу турнира проиграла две партии - в играх с чешкой Барборой Крейчиковой и француженкой Ализе Корне

Сильной стороной Рыбакиной является подача, и это ни для кого не секрет. На счету казахстанки уже 29 эйсов, и по этому показателю ее опережает лишь француженка Каролин Гарсия (30), проигравшая в прошлом матче.

Также Елена находится на втором месте по максимальной скорости подачи - в одном матче она запустила игровой снаряд со скоростью 196 километров в час. Быстрее на этом "Уимблдоне" подавала лишь американка Кори Гауфф (199 км/ч). 

На первом мяче Рыбакина выиграла 79 процентов розыгрышей, и это лучший показатель на турнире среди девушек. 154 ввода мяча с первой подачи и 121 выигранный розыгрыш - отличная статистика перед четвертьфинальным поединком.

Но вот у Томлянович все отлично с приемом подачи. Так, она входит в десятку лучших по количеству выигранных мячей с приема первой подачи (68 розыгрышей). А с приема второго мяча Айла выиграла 75 мячей, и по этому показателю находится аж на втором месте.

Кроме того, австралийка хорватского происхождения - лидер "Уимблдона" по сделанным брейкам - 22. Столько же у немки Юле Нимайер и француженки Корне. Поэтому Рыбакиной нужно внимательно подавать в предстоящей игре, чтобы нивелировать сильные стороны Томлянович.

Проведя четыре матча, Рыбакина суммарно отыграла 6 часов и 32 минуты. Томлянович за эти же четыре встречи затратила 7 часов и 25 минут. С учетом дня отдыха между играми, вряд ли эти 53 минуты разницы будут как-то чувствоваться в среду. Скорее всего теннисистки подойдут к матчу в примерно одинаковой физической форме.

Рыбакина 7:6(2), 7:5 Вандевеге - 1ч 41м.
Рыбакина 6:4, 7:6(5) Андрееску - 1ч 39м.
Рыбакина 7:6(4), 7:5 Чжэн - 1ч 52м.
Рыбакина 7:5, 6:3 Мартич - 1ч 20м.

Томлянович 6:2, 6:3 Тайхманн - 1ч 19м.
Томлянович 6:2, 6:2 Харрисон - 1ч 26м.
Томлянович 2:6, 6:4, 6:3 Крейчикова - 2ч 05м.
Томлянович 4:6, 6:4, 6:3 Корне - 2ч 35м.

Интересный факт: в каждом матче Рыбакиной как минимум один сет был затяжным (до семи победных геймов), а вот у Томлянович самые конкурентные партии завершались со счетом 6:4.

Средний рейтинг соперниц Рыбакиной - 86-е место. Томлянович, которая сейчас занимает 44-ю строчку в мировой табели о рангах, станет первой оппоненткой Елены из топ-50 на этом "Уимблдоне".

В то же время сама Айла играла с более опасными соперницами. Их средний рейтинг - 83-е место. Но этот показатель сильно портит игра второго круга против американки Кэтрин Харрисон, находящейся в третьей сотне рейтинга. Все остальные противницы входили в топ-40.

Друг с другом Рыбакина и Томлянович играли лишь раз - в прошлом году на турнире в Мадриде (Испания). Тогда на стадии 1/32 финала Елена разгромила Айлу всего за 63 минуты - 6:4, 6:0.

Для Томлянович это первый четвертьфинал на турнирах "Большого шлема", а на "Уимблдоне" ранее она добиралась максимум до второго круга. А вот у Рыбакиной это будет второй четвертьфинал на "Большом шлеме" и первый на "Уимблдоне". В прошлом году она дошла здесь до 1/8 финала.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящей игры является Рыбакина. Parimatch предлагает на победу казахстанки коэффициент 1,56, Olimpbet - 1,57, а 1xbet - 1,58. В то же время коэффициенты на победу Томлянович равны 2,45, 2,46 и 2,52 соответственно.

С котировками можно согласиться. Все-таки Рыбакина, пусть и проводит далеко не самый яркий сезон, является более стабильным игроком топ-20. Что касается Томлянович, то ее никогда не было даже в топ-35, и этот турнир - действительно сенсационный с точки зрения ее показателей.

Стиль Рыбакиной отличается от манеры игры предыдущих соперниц Айлы. Казахстанка проповедует агрессивный и быстрый теннис с большой ставкой на собственную подачу. Когда все это происходит на быстром травяном покрытии, то любой сопернице приходится поистине трудно.

Шансы на выход в полуфинал у Рыбакиной действительно высоки. В среду ей нужно будет сыграть так же хладнокровно, как и в предыдущих встречах. У Томлянович уже возникали сложности в третьем и четвертом раунде, и что-то подсказывает, что в четвертьфинале будет еще тяжелее.

Отметим, что победительница этого матча сыграет в полуфинале с лучшей из пары Халеп (16) - Аманда Анисимова (20).

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Фото: "Уимблдон"©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Великобритания Лондон Рыбакина Елена Казахстан Австралия

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