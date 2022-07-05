Девятый день "Уимблдона": возвращение Шведовой и матчи юных казахстанок

Сегодня, 5 июля, на кортах "Уимблдона" в пригороде Лондона (Великобритания) пройдет девятый игровой день. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из казахстанцев сыграет во вторник.

Вторым запуском на 18-м корте пройдет женский парный матч в рамках Ladies Invitational Doubles - турнира, на котором участвуют завершившие карьеру спортсменки. Так, чемпионки "Уимблдона"-2010 в паре - казахстанка Ярослава Шведова и американка Ваня Кинг - вновь вернутся на корты одного из любимых турниров.

Это вообще первый случай в истории казахстанского тенниса, когда представитель страны получает право сыграть на турнире "Большого шлема" среди легенд, завершивших карьеру.

Их соперницами будут немка Анна-Лена Гренефельд и хорватка Каролина Шпрем. Отметим, что этот матч будет не на вылет, так как теннисисток ждет групповой этап. Помимо Шведовой, Кинг, Гренефельд и Шпрем в этой же части соревнований сыграют еще две пары.

Это дуэт француженки Натали Деши и австрийки Барбары Шетт, а также пара бельгийки Ким Клийстерс и швейцарки Мартины Хингис. Самыми титулованными в этой группе являются Клийстерс и Хингис. На счету Ким четыре победы в одиночных турнирах "Большого шлема" и две - в паре. У Мартины - пять в одиночке и 13 в паре.

Матч-возвращение пары Шведова/Кинг начнется ориентировочно в 18:30 по времени Нур-Султана.

Примерно в это же время, третьим запуском на 15-м корте, сыграют свой матч юные казахстанки Сандугаш Кенжибаева и Жанель Рустемова в первом круге парного разряда юниорского турнира. Соперничать с 17-летней Сандугаш и 18-летней Жанель будут четвертые сеянные из Канады - 17-летняя Кайла Кросс и 15-летняя Виктория Мбоко.

Пятым запуском на пятом корте, примерно в 20:00, сыграет 17-летняя казахстанка Аружан Сагандыкова. Ее напарницей будет 18-летняя сербка Андреа Обрадович, и вместе они постараются сломить сопротивление других канадок - 18-летней Аннабель Сю и 15-летней Наоми Сю.

Напомним, что в других разрядах представителей Казахстана не осталось, кроме Елены Рыбакиной, которая впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Уимблдона" в одиночном разряде.

Фото: "Уимблдон"©️

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